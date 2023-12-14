росія 10 годин атакувала Одесу: сили оборони збили 41 з 42 дронів, є постраждалі й руйнування

У ніч на 14 грудня російські бойовики атакували Одеську область ударними безпілотниками. Повітряна тривога лунала упродовж 10 годин.

Відео дня

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти цієї ночі атакували Україну ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.

Зазначається, що шість ЗКР було випущено у напрямку Миколаївської та Херсонської областей. Потім було зафіксовано пуски 42 ворожих ударних Shahed-136/131, що летіли у напрямку Одеської області.

"Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Переважну більшість – в Одеській області№, – додали у Повітряних силах.

Як повідомив голова Одеською обласної військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них 3 дитини.

"Дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річна дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, в дорослих струси мозку та поранення", – додав Кіпер.

За його словами, унаслідок дронової атаки в Одесі пошкоджено 11 будівель, згоріли дві автівки. Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські бойовики завдали ударів по Україні балістичними ракетами та безпілотниками типу "Shahed". Ворог прицільно атакував Київ ракетами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!