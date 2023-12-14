Окупанти запустили 'Кинджали' по Україні під час виступу путіна

Вдень 14 грудня російські окупанти під час виступу президента рф володимира путіна випустили ракети Х-47 "Кинджал" по Україні. За даними українських військових, ракети випустили у бік Старокостянтинова Хмельницької області.

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Також у Києві та на Житомирщині пролунали вибухи. Про пуск ракет повідомили Повітряні сили України.

Зазначається, що було зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка, Нижньогородської області, і здійснено пуски ракет.

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Своєю чергою речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що рф дійсно вдарила по Старокостянтинову.

"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", – зазначив він.

Ігнат не уточнив, куди саме поцілили російські окупанти. Про людські жертви та постраждалих інформації також немає.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські бойовики завдали ударів по Україні балістичними ракетами та безпілотниками типу "Shahed". Ворог прицільно атакував Київ ракетами.

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