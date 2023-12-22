В Киеве 'шахед' попал в многоэтажку: разрушены несколько квартир, госпитализированы (фото, видео)

Во время воздушной тревоги в Киеве поздно вечером в четверг, 21 декабря, прогремела серия взрывов. В результате падения обломков дрона в Соломенском районе повреждена жилая многоэтажка, падение обломков зафиксировано также в Голосеевском и Дарницком районах.

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Стало известно о по меньшей мере двух пострадавших жителей столицы.

Мэр Киева заявил, что спасатели выехали на вызов из-за сообщения о попадании в жилой дом в Соломенском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате работы ПВО в Соломенском районе обломки попали в жилой дом.

"Обломки сбитых дронов попали в многоэтажку в Соломенском районе с последующим возгоранием на верхних этажах Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах", – говорится в посте.

Как сообщил Кличко, в Соломенском районе пострадал один человек, его госпитализировали.

Возгорание возникло на 24 этаже, огонь был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Поврежден фасад, в трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех – выбиты окна, заявили в ГСЧС.

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Кроме того, в результате курения обломков дрона в Дарницком районе загорелся недостроенный частный дом, рассказал Виталий Кличко. Пострадавших нет.

Напомним,оккупанты запустили "Кинжалы" по Украине.

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