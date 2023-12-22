У Києві 'шахед' влучив в багатоповерхівку: зруйновано кілька квартир, є госпіталізовані (фото, відео)

Під час повітряної тривоги у Києві пізно ввечері в четвер, 21 грудня, пролунала серія вибухів. Внаслідок падіння уламків дрона у Соломʼянському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку, падіння уламків зафіксовано також у Голосіївському й Дарницькому районах.

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Стало відомо про щонайменше двох потерпілих жителів столиці.

Мер Києва заявив, що рятувальники виїхали на виклик через повідомлення про влучання в житловий будинок у Солом'янському районі.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок роботи ППО у Солом’янському районі уламки влучили в житловий будинок.

"Уламки збитих дронів влучили в багатоповерхівку в Соломʼянському районі з послідуючим загоранням на верхніх поверхах Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків у Голосіївському й Дарницькому районах", – йдеться в пості.

Як повідомив Кличко, у Солом'янському районі постраждала одна особа, її госпіталізували.

Загоряння виникло на 24 поверсі, вогонь ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пошкоджено фасад, у трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна, заявили в ДСНС.

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Крім того, внаслідок паління уламків дрона у Дарницькому районі загорівся недобудований приватний будинок, розповів Віталій Кличко. Постраждалих немає.

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