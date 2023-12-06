На Херсонщині FPV-дроном знищено новітній російський ЗРК С-350 'Вітязь' (відео)

На Херсонському напрямку бійці Сил оборони України ліквідували новітній російський зенітно-ракетний комплекс С-350 "Вітязь". Цей ЗРК російська армія прийняла на озброєння 2021 року.

Вартість знищеної цілі складає понад 130 млн доларів. На озброєнні російської армії такої техніки всього кілька одиниць.

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Відео знищення російського "Вітязя" опублікував Телеграм-канал zsuwar. Зазначається, що ЗРК уражений на Лівобережжі Херсонщини – "російські бойовики підтягнули його так близько до фронту, бо хотіли збивати авіацію".

Ліквідацією цілі займалися воїни 11 бригади НГУ, підрозділу БПЛА "Ластівка" екіпажу "Самосуд".

"Повністю знищено пускову та уражено ще одну машину. Вартість понад $130 млн — це найдорожча поки ціль уражена FPV-дроном", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, танкісти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ епічно знищили позиції російських окупантів на одному з напрямків фронту. Спецоперацію воїни 63 ОМБр провели вночі, неочікувано для інтервентів.

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