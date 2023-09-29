У Єрусалимі знайшли гробницю 2300-річної грецької куртизанки (фото)

В Ізраїлі у похоронній печері археологи знайшли поховання часів Олександра Македонського, якому 2300 року. Тут похоронили грецьку куртизанку.

Як повідомляє IFLScience, археологи кажуть, що жінка займалася екскортом ще за часи Олександра Македонського. Її рештки були закопані на узбіччі дороги в Єрусалимі.

Біля її могили знайшли зігнуті залізні цвяхи і добре збережене й рідкісне бронзове люстерко в коробці. "Це вказує на її статус куртизанки високопоставленого еллінізму", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що цю гробницю було створено у третьому чи четвертому століттях до нашої ери. Вона розташована в печері, викопаній біля шосе на півдні Єрусалиму.

Археолог доктор Гай Штібель пояснив, що "це, фактично, найдавніший доказ кремації в Ізраїлі в елліністичний період".

Він пояснив, що статус жінки науковці визначили завдяки могильному інвентарю: "Дзеркала-коробки вважаються гендерними артефактами, які зазвичай асоціюються з грецькими жінками".

"Якість виробництва дзеркала настільки висока, що воно збереглося у відмінному стані, і воно виглядало так, ніби воно було зроблено вчора", — пояснив Ліат Оз з Управління старожитностей Ізраїлю.

Він зауважив, що дзеркала цього типу були дуже дорогими предметами розкоші. Інколи їх купували грецькі жінки як частину свого весільного посагу.

Єдиним іншим способом отримати такий предмет був як подарунок від елліністичного військового чи політичного діяча своїй куртизанці, яких називали гетерами.

Жінки були подібними до японських гейш, які супроводжували армійських офіцерів і урядовців у закордонних походах і надавали ряд послуг, деякі з яких могли мати сексуальний характер.

На думку дослідників, наявність такого вишуканого предмета поряд із кремованими останками вказує на те, що "це гробниця жінки грецького походження, яка супроводжувала старшого члена елліністичної армії чи уряду".

Судячи з віку поховання, ймовірно, що гетера та її покровитель подорожували до Єрусалиму під час одного з походів Олександра Македонського або під час воєн діадохів, які велися між полководцями Олександра за право стати його наступником.

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