Археологи знайшли раніше невідому мову на території Туреччини (фото)

У Туреччині археологи знайшли написи невідомою індоєвропейською мовою. Це сталося під час розкопок у районі Богазкале в Чорумі, де знаходиться Хаттуса, столиця хетів.

Як повідомляє Arkeonews, вчені з Вюрцбурзького університету виявили свідчення існування раніше невідомої індоєвропейської мови під час розкопок столиці стародавнього царства хетів.

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Зазначається, що цей народ жив у Анатолії близько 3500 років тому. У них була писемність: збереглися глиняні таблички з державними договорами та указами, молитвами, міфами та заклинаннями для ритуалів. Усього близько 30 тисяч рукописів були написані переважно хетською мовою, найдавнішою з індоєвропейської мовної сім'ї.

При розкопках вчені виявили, що частина ритуального тексту, написаного хетською мовою, містила слова з раніше невідомої мови. Лінгвісти вважають, що це мова країни Калашма, яка розташована в північно-західній частині центрального хетського регіону (сучасні міста Болу або Гереді).

За словами науковців, у хетів був виражений інтерес до запису ритуалів іноземними мовами, наприклад, палайською та лувійською. Вчені вважають, що нова мова тісно пов'язана з лувійськими пізньої бронзової доби, але наскільки — покажуть подальші дослідження.

Хетське царство було однією з найбільших військових держав свого часу, яка воювала з великими фараонами Єгипту, зокрема Рамсесом Великим. Приблизно 1180 року до нашої ери могутня імперія раптово розпалася на незалежні неохетські міста-держави, які поступово зникли.

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