Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 15 квітня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз щодо сонячної та геомагнітної активності на 15 квітня 2025 року. Геомагнітні бурі оцінюються за шкалою К-індексу — від 2 до 9, де вищі показники свідчать про потужніші бурі та відповідно — сильніший вплив на здоров’я людини й роботу технічних систем.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

15 квітня, активність буде відповідати жовтому рівню. Водночас у середу, 16 квітня, прогнозується потужна геомагнітна буря з К-індексом 6, яка також матиме червоний рівень за шкалою впливу. Про це пише ТСН.

Слід пам’ятати, що дані оновлюються кожні три години, тож прогноз може змінитися залежно від поточної сонячної активності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!