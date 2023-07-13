У єрусалимській печері знайшли предмети некромантів часів Римської імперії (фото)

Печера Теомім, розташована в Єрусалимських горах, швидше за все, колись служила церемоніальним місцем, де люди спілкувалися з мертвими в надії дізнатися про майбутнє.

До такого висновку дійшли автори нового дослідження, опублікованого в журналі Harvard Theological Review, пише iflScience.

Печера Теомім описується вченими як можливий "портал у підземний світ". Автори роботи припускають, що у ній могли проводити "таємні обряди, пов'язані з некромантією і спілкуванням з мертвими".

"Ці обряди зазвичай проводилися в гробницях чи похоронних печерах, але іноді вони відбувалися в так званому "оракулі мертвих". Ці святині зазвичай розташовувалися в печерах чи поряд із джерелами води, які вважалися порталами у підземний світ", — пояснюють дослідники.

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Цікаво, що свідчення ХІХ століття показують, що ще тоді місцеві жителі приписували цілющі властивості воді з печери Теомім. Нещодавно археологи виявили предмети римської епохи, заховані в затишних куточках печери. Ці речі, швидше за все, використовувалися для спілкування з мертвими.

"У деяких ущелинах відкрито скупчення масляних ламп, зброю та глиняні судини більш ранніх періодів. Поруч із цими предметами нерідко містилися людські черепи", — пишуть автори дослідження.

Хоча інтерпретувати функцію цих стародавніх предметів складно, дослідники пояснюють, що "людські черепи використовувалися по всій Римській імперії, у тому числі в Палестині та її околицях, у ритуалах некромантії та спілкуванні з мертвими". Так само як і масляні лампи, учасники церемоній намагалися передбачити майбутнє за формою полум'я.

Крім того, автори дослідження виділяють численні історичні джерела, які посилаються на віру в те, що духи боялися металу, особливо бронзи та заліза. Тому передбачається, що присутність мечів та іншої зброї, можливо, була для "захисту віруючого від злих духів".

"У світлі всього цього ми можемо з належною обережністю припустити, що в печері Теомім в пізньоримський період проводилися ритуали некромантії, і що печера могла служити місцевим оракулом", - підсумували дослідники.

Це відкриття є новим свідченням того, що некромантія була поширеною практикою в Римській імперії. Воно також проливає світло на релігійні вірування людей, які жили в Єрусалимі в той час.

Нагадаємо, в Австрії знайшли могильник раннього залізного віку, що містив рідкісні артефакти.

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