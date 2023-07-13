В Иерусалимской пещере нашли предметы некромантов времен Римской империи (фото)

Пещера Теомим, расположенная в Иерусалимских горах, скорее всего, когда-то служила церемониальным местом, где люди общались с мертвыми в надежде узнать будущее.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале Harvard Theological Review, пишет iflScience.

Пещера Теомим описывается учёными как возможный "портал в подземный мир". Авторы работы предполагают, что в ней могли проводить "тайные обряды, связанные с некромантией и общением с мертвыми".

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"Эти обряды обычно проводились в гробницах или погребальных пещерах, но иногда они совершались в так называемом "оракуле мертвых". Эти святыни обычно размещались в пещерах или рядом с источниками воды, которые считались порталами в подземный мир", — объясняют исследователи.

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Интересно, что показания XIX века показывают, что еще тогда местные жители приписывали целебные свойства воде из пещеры Теомим. Недавно археологи обнаружили предметы римской эпохи, спрятанные в укромных уголках пещеры. Эти вещи, скорее всего, использовались для общения с мертвыми.

"В некоторых ущельях открыто скопление масляных ламп, оружие и глиняные сосуды более ранних периодов. Наряду с этими предметами нередко содержались человеческие черепа", - пишут авторы исследования.

Хотя интерпретировать функцию этих древних предметов сложно, исследователи объясняют, что "человеческие черепа использовались по всей Римской империи, в том числе в Палестине и ее окрестностях, в ритуалах некромантии и общении с мертвыми". Равно как и масляные лампы, участники церемоний пытались предсказать будущее по форме пламени.

Кроме того, авторы исследования выделяют многочисленные исторические источники, ссылающиеся на веру в то, что духи боялись металла, особенно бронзы и железа. Поэтому предполагается, что присутствие мечей и другого оружия, возможно, было для "защиты верующего от злых духов".

"В свете всего этого мы можем с должной осторожностью предположить, что в пещере Теомим в позднеримский период проводились ритуалы некромантии, и что пещера могла служить местным оракулом", — подытожили исследователи.

Это открытие новое свидетельство того, что некромантия была распространенной практикой в Римской империи. Оно также проливает свет на религиозные верования людей, живших в Иерусалиме в то время.

Напомним, в Австрии нашли могильник раннего железного века, содержащий редкие артефакты.

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