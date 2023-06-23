В Індії чоловік два роки жив у п‘ятизірковому готелі безкоштовно: винен понад 70 000 доларів

В Індії чоловік безкоштовно прожив майже два роки у розкішному п'ятизірковому готелі Roseate House, який розташованих біля аеропорта Делі. До моменту його викриття він незаконно мешкав там 603 дні.

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Про це пише ladbible.com.

Тепер він винен готелю понад 70 000 доларів США. Чоловік зареєструвався 30 травня 2019 року, забронювавши проживання лише на одну ніч.

Потім, дивним чином, він зміг залишитись до 22 січня 2022 року, при цьому працівник готелю нібито продовжив його перебування, попри несплату.

Затриманий звинувачується у змові з персоналом, шахрайстві з чужими рахунками або підміну одного рахунку на інший. Справу було передано до поліції 24 травня.

Якщо чоловіка визнають винним, він буде надовго відправлений до місця позбавлення волі.

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