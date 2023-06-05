В Індії вдруге за рік обвалився величезний міст через Ганг за 200 млн дол. (моторошне відео)

У штаті Біхар на сході Індії обвалився підвісний міст. У воду впали щонайменше 30 метрів надбудови. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомляє The Times of India, це вже друге обвалення. Раніше, у листопаді 2022 року, частина цього мосту також обрушилася під час шторму, тоді загинула одна людина. Аміт Малвія, високопоставлений чиновник правлячої партії Бхаратія Джаната, після інциденту закликав до відставки посадовців Біхару, включаючи головного міністра Нітіша Кумара.

"У 2015 році Нітіш Кумар урочисто відкрив цей міст, який мав бути завершений до 2020 року", — написав Малвія у Twitter.

"Цей міст впав вдруге. Нітіш Кумар і заступник головного міністра Теджашві Ядав негайно підуть у відставку, взявши до відома цей інцидент? Роблячи це, і дядько, і племінник можуть показати приклад перед країною", – завив він.

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Політик з партії BJP Шехзад Джай Хінд опублікував у Twitter відео обвалу мосту, звинувативши в інциденті корупцію. Він нагадав, що місцева влада планувала завершити будівництво мосту в листопаді цього року.

Місцеві видання пишуть, що цей міст будували майже десять років і вже витратили $200 млн.

Компанія Nitish, яка заклала фундамент для мосту 23 лютого 2014 року, планувала завершити роботи до березня 2020 року, але стримала обіцянки.

Нагадаємо, минулого року щонайменше 140 людей загинули після того, як столітній пішохідний міст обвалився в західному індійському штаті Гуджарат.

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