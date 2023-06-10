В Індонезії знайшли скарби загадково зниклої Буддійської імперії

На індонезійському острові Суматра знайшли скарби загадково зниклої у 14 столітті буддійської імперії. На знахідку натрапили місцеві рибалки під час пірнання у річку Мусі, яким вдалося знайти безліч цінних артефактів: буддійську статую VIII ст., інкрустовану дорогоцінним камінням, ювелірні прикраси – золоті каблучки, сережки та намиста

Про це пише Wreckwatch.

Крім того, на мілководді знайшли статуетки з золота та бронзи, молотки з демонічним обличчям Калі, церемоніальні золоті кільця, покращені рубінами, чотирикінцеві скіпетри та золоті ручки мечів.

"За останні п'ять років у нас з'явилося багато незвичайних предметів. Монети різних епох, золоті та буддійські статуї, дорогоцінне каміння – все, про що можна було прочитати у "Сіндбаді-мореході" і що здавалося вигадкою. Але все це реально", – заявив британський археолог Шон Кінгслі.

На думку вчених, знайдені скарби вказують на те, що Шрівіджая була "водним світом" – його мешканці жили на річці. Про це є інформація і у древніх текстах. Але під час занепаду цивілізації їх помешкання та храми, зроблені з дерева затонули з усім, що було всередині.

Науковці зазначають, що у часи свого розквіту буддійська імперія контролювала морські артерії Шовкового шляху, який поєднував Китай, Південно-Східну Азію, Індійський субконтинент, Аравійський півострів, Сомалі, Єгипет та Європу.

"Понад 300 років правителі Шрівіджаї домінували на торгових шляхах між Близьким Сходом і Китаєм. "Золотий Острів" став міжнародним перехрестям для кращих товарів того часу, дозволивши правителям накопичити неймовірні скарби", – повідомив Кінгслі.

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Причина занепаду та зникнення імперії досі невідома. Ймовірно, його знищили катаклізми – вулкани чи повені. Але жодна з версій поки не має офіційного підтвердження.

Шкоду науці приносить і те, що рибалки знаходячи унікальні скарби просто їй продають, не даючи можливості для детального вивчення. Знахідки купляють колекціонери. Таким чином зникла імперія на мить показавшись знову зникає.

Нагадаємо, археологи заявили, що виявили докази можливого існування та можливого розташування ключового міста вікінгів 10 століття.

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