В Іспанії знайшли поему Вергілія, вигравірувану на 1800-річній римській амфорі (фото)

В іспанській провінції Кордова місцевий мешканець випадково натрапив на шматок давньоримської амфори, на якій було вигравірувано фрагмент поеми Вергілія "Георгіка".

Розмір знахідки становитьвісім на шість сантиметрів. На поверхні цього предмета міститься розділений на частини фрагмент тексту, написаного латиною.

Дослідники з Іспанії та Франції, які вивчили цей артефакт, здогадалися, що друга частина тексту, мабуть, є уривком з "Георгіки" — поеми, написаної Вергілієм у I столітті до нашої ери. Дослідження вчених опубліковано у Journal of Roman Archaeology.

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На думку дослідників, артефакт є фрагментом нижньої частини амфори, що належить до типу Dressel 20, яка, ймовірно, використовувалася для транспортування оливкової олії.

Вони вважають, що в епоху Античності автор тексту написав його по пам'яті на ще необпаленому посуді за допомогою стилоса. Два верхні рядки, відокремлені від решти тексту, вченим інтерпретувати не вдалося — вони містять лише кілька літер, тому навіть незрозуміло, чи є зв'язок між ними та рештою п'яти рядків.

Друга частина тексту написана на народній (вульгарній) латині і, на думку вчених, є першим відомим фрагментом "Георгіки", знайденим на амфорі для оливкової олії.

Довідково: Публій Вергілій Марон, більш відомий як Вергілій, був видатним римським поетом, живим у період з 70 року до нашої ери до 19 року до нашої ери. Вергілій народився в місті Андес, що на території сучасної Італії.

Він відомий своєю епічною поемою "Енеїда", яка стала одним з найважливіших творів світової літератури. "Енеїда" розповідає історію Енея, троянського героя, який відправився у подорож, поклавши початок римському народові.

Після смерті Вергілій був визнаний великим поетом і одним з найвидатніших літературних діячів Римської імперії. Його твори, які включають "Буколіки" і "Георгіки", були джерелом натхнення для багатьох поколінь письменників та поетів.

Вергілій помер у віці 50 років, залишивши по собі незабутну спадщину у світовій літературі. Його твори залишаються віковими шедеврами.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли скелет немовляти, дбайливо поміщений в амфору, та скелети трьох людей, які вважаються сім'єю дитини.

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