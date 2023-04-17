В Італії археологи виявили стародавню статуетку бога верхи на дельфіні (фото)

На півдні Італії під час розкопок археологи виявили теракотові голови биків і фігурку грецького бога Ероса верхи на дельфіні. Представники міністерства культури Італії заявили, що відкриття проливає нове світло на релігійне життя та ритуали стародавнього міста.

Це перша колекція артефактів, знайдених у святилищі в давньогрецькому місті Пестум, яке датується 5 століттям до нашої ери. Про це повідомляє BreakingNews.

Пестум, відомий своїми трьома масивними доричними храмами з колонами, розташований поблизу археологічних розкопок Помпеї. Святилище вперше виявили у 2019 році.

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Втім, розкопки були припинені через пандемію Covid-19. Зараз археологи виявили сім бичачих голів навколо вівтаря храму, ніби покладених там на знак відданості.

Статуетка дельфіна, знайдена в першій колекції артефактів, імовірно, належить родині керамістів Авілі, чия присутність ніколи раніше не була задокументована в Пестумі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені знайшли докази подвійних масових вимирань на Землі.

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