В Італії виявили елліністичний сімейний вівтар віком понад 2000 років (фото)

В археологічному парку Сегеста на Сицилії виявили вівтар епохи пізнього еллінізму (приблизно 1 століття до н. е.). Його знайшли всього в декількох сантиметрах під поверхнею під час робіт з розчищення землі в районі Південного Акрополя.

Вівтар являє собою скульптурну кам'яну споруду у формі зрізаної піраміди, прикрашену різьбленими ліпнинами та рельєфами. Невеликі круглі молдинги вздовж основи, а в центрі — рельєфний кусок, увінчаний кошиками, переповненими квітами та фруктами, повідомляє The History Blog.

У верхній частині вівтаря розташована теракотова цегла, горизонтально з іонічними спіралями на кожному кінці. Ймовірно, це було призначено для зберігання реліквій або згадок про сімейних героїв чи предків.

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Друга пов’язана частина, знайдена поруч, була або меншим вівтарем, або, можливо, опорою для культової статуї. Має грубо оброблену поверхню, що сприяє зчепленню штукатурки.

Принаймні три сторони спочатку були вкриті штукатуркою та, ймовірно, пофарбовані. Верх має ліпний карниз і горизонтальну поверхню, як і більший вівтар. Обидві частини були призначені для сімейного поклоніння, а не для публічних свят.

Раніше дослідники успішно відтворили образ 16-річної дівчини з VII століття, залишки якої були знайдені поблизу Кембриджу. Крім реконструкції її зовнішності, вчені провели аналіз кісток і зубів, встановивши, що вона народилася в Центральній Європі та переїхала звідти у ранньому дитинстві.

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