В Италии обнаружили эллинистический семейный алтарь возрастом старше 2000 лет (фото)

В археологическом парке Сегеста на Сицилии обнаружили алтарь эпохи позднего эллинизма (примерно 1 век до н. э.). Его нашли всего в нескольких сантиметрах под поверхностью во время работ по расчистке земли в районе Южного Акрополя.

Алтарь представляет собой скульптурное каменное сооружение в форме срезанной пирамиды, украшенное резными лепнинами и рельефами. Небольшие круглые молдинги вдоль основания, а в центре – рельефный кусок, увенчанный корзинами, переполненными цветами и фруктами, сообщает The History Blog.

В верхней части алтаря расположен терракотовый кирпич, горизонтально с ионическими спиралями на каждом конце. Вероятно, это было предназначено для хранения реликвий или упоминаний о семейных героях или предках.

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Вторая связанная часть, найденная рядом, была либо меньшим алтарем, либо, возможно, опорой для культовой статуи. Имеет грубо обработанную поверхность, что способствует сцеплению штукатурки.

По крайней мере, три стороны сначала были покрыты штукатуркой и, вероятно, окрашены. Верх имеет лепной карниз и горизонтальную поверхность, как и больший алтарь. Обе части были предназначены для семейного поклонения, а не для общественных праздников.

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