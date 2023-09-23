В Італії виявили останки 9 неандертальців, які жили 100 тисяч років тому

Італійські археологи виявили скам'янілі залишки неандертальців у печері Гваттарі, що розташована в муніципалітеті Сан-Феліче-Чирчео, недалеко від Риму. Вчені знайшли черепи, кістки і їх фрагменти, а також два зуби. Найдавніші знахідки датуються близько 100-90 тисяч років тому, тоді як інші вісім неандертальців, ймовірно, жили від 50 до 68 тисяч років тому.

Міністерство культури Італії підтвердило цю знахідку, повідомляє The Associated Press.

Читайте також: У Казахстані знайшли могилу дівчини, яку у бронзовому віці поховали зі 150 кістками тварин (фото

Гваттарі визнається одним з найбільш важливих місць для дослідження історії неандертальців у світі, оскільки у 1939 році антрополог Альберто Карл Блан також знайшов тут череп неандертальця.

Експерти зауважують, що печера дозволила зберегти навколишнє середовище, яке існувало 50 тисяч років тому. У 2019 році археологи почали розкопки невивченої частини печери, зокрема, ділянки з озером, виявленого Бланом.

Нагадаємо,в Аргентині виявили тіло жінки віком 900 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!