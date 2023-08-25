В Італії виявили римський храм 1-го століття до н.е. (фото)

У місті Сарсіна на півночі Італії археологи виявили римський храм. Розкопки виявили залишки великої чотирикутної споруди, яка датується 1-м століттям до нашої ери.

Масивні горизонтальні ряди оброблених блоків пісковику, одновікових з підлогою з плит пісковику сусіднього форуму, утворювали подіум, на якому колись стояв стародавній храм. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що оборонний мур та храм були збудовані, коли населений пункт в середині 1 століття до нашої ери став римським муніципієм. Археологічні дослідження місця храму показують, що він був присвячений Капітолійській тріаді, богам Юпітеру, Юноні та Мінерві.

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Багато міст Італії мали Капітолію, віддзеркалюючи першу, побудовану на Капітолійському пагорбі (звідси назва) у Римі. Часто їх будували на висоті міста.

Залишки храму складаються з подіуму, покритого мармуровими плитами, і системи водовідведення, але є докази того, що на цьому місці був більш ранній храм Умбрі, датований 4 століттям до нашої ери.

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