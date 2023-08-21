У Польщі під руїнами Саського палацу знайшли загадковий тунель (фото та відео)

У Варшаві під руїнами Саського палацу, розташованого на площі Пілсудського, знайшли підземний таємничий тунель. Він має глибину близько чотирьох метрів.

Зараз на місці колишнього Саського палацу у Варшаві проводяться археологічні роботи, які триватимуть до кінця 2023 року. Тунель, знайдений під руїнами Саського палацу у Варшаві, є сполучним тунелем, побудованим у 1930-х роках спеціально для військової розвідки, повідомляє видання NaukawPolsce.

Речник компанії Saski Palace Славомір Кулінський заявив, що на цьому місці розміщувалося командування штабу Війська Польського, а на південному крилі розташовувалася військова розвідка. "Тунель мав дати їм змогу швидко передавати звіти та інформацію", – вважає він.

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Експерт розповів, що глибина тунелю чотири метри, він у дуже хорошому стані. Він таємничий, оскільки не був позначений на жодних планах будівництва.

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"Тунель також мав технічні функції. Він містив телеграфний кабель і систему опалювальних і зрошувальних труб з обох боків палацу", – пояснив він.

Тунель був побудований в 1933 році. Цегла для будівництва тунелю була доставлена ​​з цегельні Вавжина, про що свідчать фірмові позначки на цеглі. На свіжій штукатурці невідомий будівельник видряпав дату 1933, а також орла без корони.

"Очевидно, що ми маємо справу з легіонерським орлом, характерним для 1930-х років і військових функцій, – зазначив Кулінський. Ще один орел, менший, але з таким же характером, розташований на іншій стіні тунелю.

Тунель веде до південної частини Саського палацу, де розміщувалися підвали часів Морштина. Тут раніше були комори, а пізніше, у міжвоєнний період, гінці з донесеннями військової розвідки бігали до генералів.

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