В Польше под развалинами Сасского дворца нашли загадочный тоннель (фото и видео)

В Варшаве под развалинами Сасского дворца, расположенного на площади Пилсудского, обнаружили подземный таинственный тоннель. Он имеет глубину около четырех метров.

Сейчас на месте бывшего Сасского дворца в Варшаве проводятся археологические работы, которые продлятся до конца 2023 года. Тоннель, найденный под развалинами Сасского дворца в Варшаве, является связующим туннелем, построенным в 1930-х годах специально для военной разведки, сообщает издание NaukawPolsce.

Представитель компании Saski Palace Славомир Кулинский заявил, что на этом месте размещалось командование штаба Войска Польского, а на южном крыле располагалась военная разведка. "Тоннель должен был дать им возможность быстро передавать отчеты и информацию", – считает он.

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Эксперт рассказал, что глубина тоннеля в четыре метра, он в очень хорошем состоянии. Он таинственен, поскольку не был отмечен ни на каких планах строительства.

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"Тоннель также имел технические функции. Он содержал телеграфный кабель и систему отопительных и оросительных труб с обеих сторон дворца", – пояснил он.

Тоннель был построен в 1933 году. Кирпич для строительства тоннеля был доставлен из кирпичного завода Вавжина, о чем свидетельствуют фирменные отметки на кирпиче. На свежей штукатурке неизвестный строитель выцарапал дату 1933 года, а также орла без короны.

"Очевидно, что мы имеем дело с легионерским орлом, характерным для 1930-х годов и военными функциями, – отметил Кулинский. Еще один орел, меньший, но с таким же характером, расположен на другой стене тоннеля.

Тоннель ведет к южной части Сасского дворца, где размещались подвалы времен Морштина. Здесь раньше были амбары, а позже, в межвоенный период, гонцы с донесениями военной разведки бегали к генералам.

Напомним, в Италии обнаружили древнюю амфору.

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