У червні ТЦК почнуть масово штрафувати чоловіків: хто у зоні ризику

У червні територіальні центри комплектування можуть розпочати масштабну хвилю накладення штрафів. Кошти стягуватимуть з військовозобов’язаних, які не дотримуються вимог мобілізаційного законодавства або правил військового обліку.

Штрафи стартують від 17 000 гривень і можуть сягати 25 500 гривень. Якщо ж порушник не сплатить штраф добровільно, а справу передадуть у виконавче провадження, сума може зрости вдвічі. Про це пише UAportal з посиланням на сайт "Експерт".

У червні 2025 року кількість штрафів, які накладають ТЦК, може суттєво зрости, якщо частина військовозобов’язаних не виконає ключову вимогу. Мова йде про проходження військово-лікарської комісії для чоловіків зі статусом "обмежено придатний".

Ці особи повинні самостійно пройти ВЛК до 5 червня, щоб оновити свій медичний статус. Якщо цього не зробити вчасно, військовозобов’язаним загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Санкції можуть стосуватися навіть тих, хто має бронь від мобілізації.

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Окрім цього, ТЦК матиме законне право оголосити військовозобов’язаного в розшук. У такому випадку йому може загрожувати затримання та примусова доставка до територіального центру комплектування, зокрема під час перевірки документів на блокпостах або в інших ситуаціях.

"Якщо заброньований обмежено придатний не пройде ВЛК до 5 червня – його подадуть у розшук", – попереджає юрист з на порталі "Юристи.UA".

Фахівці зауважують, що затримувати осіб, які перебувають на військовому обліку, можуть виключно співробітники Нацполіції. Представники територіальних центрів комплектування не наділені такими повноваженнями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія військовозобовʼязаних підлягатиме мобілізації з 1 червня.

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