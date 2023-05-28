У червні Землю накриють відразу декілька магнітних бур: які дні будуть небезпечними

Магнітні бурі у червні 2023 - календар магнітних бур у червні 2023 - як вберегтися від впливу магнітних бур

У червні очікується кілька магнітних бур різної потужності. Деякі з них будуть особливо відчутними.

UAportal ділиться повним календарем метеоударів на перший місяць літа. Дані взято з порталу Meteoagent.

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Що таке магнітні бурі та як вони виникають

Магнітні бурі виникають внаслідок пошкодження магнітного поля Землі через спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі впливають на здоров'я людей та на прилади електрозв'язку.

Метеозалежні люди можуть відчувати навіть найменші коливання. Тому в такі дні особливо важливо турбуватися про себе.

Календар магнітних бур у червні 2023

У червні Землю можуть накрити 11 магнітних бур, але вони будуть різної потужності.

Слабкі магнітні бурі: 1,7,16, 30 червня.

1,7,16, 30 червня. Середні магнітні бурі: 10, 28-29 червня.

10, 28-29 червня. Сильні магнітні бурі: 2, 18-20 червня.

Зазвичай в такий період люди скаржаться на головний біль, дратівливість, сонливість, тривожність, підвищення/зниження тиску тощо.

Як покращити самопочуття під час метеоударів

Кожна людина індивідуально реагує на магнітні бурі. Дехто сильно страждає через коливання магнітного поля, а хтось – взагалі не відчуває впливу. У людей з особливо підвищеною чутливістю до метеоударів можуть виникати мігрені, стрибати тиск та погіршуватися загальний стан самопочуття.

Пропонуємо універсальні рекомендації самодопомоги під час магнітних бур:

1. Турбуйтеся про правильний сон. За порадами лікарів варто лягати спати до 00:00 та вставати без будильника.

2. Додайте руху у своє життя: більше ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою, стретчингом. Проте не надто виснажуйте себе в спортзалах різними навантаженнями.

3. Стежте за правильним харчуванням та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків. Обирайте трав'яні чаї та пийте більше чистої води. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, менше – фастфуду, жирної та смаженої їжі.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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