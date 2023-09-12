В Ізраїлі знайшли артефакти, які використовувалися для стародавніх магічних ритуалів (фото)

Наприкінці 1990-х років на археологічній ділянці в горах Ейлата археологи знайшли старовинні артефакти. Їх відкопали на стародавньому маршруті Дарб аль-Хадж з Каїра в Мекку.

Дослідники визначили, шо ці предмети могли використовуватися під час магічних ритуалів. Як повідомляє Arkeonews, колекція предметів включає фрагменти глиняних брязкалець, схожих на м’ячики для настільного тенісу, які містили невеликі камінці – вони видавали звук при струшуванні.

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Було знайдено два артефакти, схожі на мініатюрні вотивні вівтарі для пахощів, а також кілька фігурок, у тому числі оголеної жінки чи богині з піднятими руками.

Згідно з дослідженням, ці артефакти використовувалися в магічних ритуалах для захисту від пристріту, лікування хвороб тощо.

"Це відкриття показує, що люди в ранній османський період, як і сьогодні, зверталися до популярних чаклунів поряд з офіційною вірою в офіційну релігію", — заявили дослідники.

Аналіз керамічних артефактів показав, що вони походять з Єгипту.

Доктор Ітамар Таксел з Israel Antiquities Authority зазначив, що багато артефактів були виявлені в розбитому стані, що свідчить про те, що вони могли бути навмисно пошкоджені під час церемоній.

"Артефакти були знайдені зламаними, і, можливо, їх навіть навмисно зламали під час церемоній. Схоже, що ці ритуали проводилися на місці одним або кількома людьми, які спеціалізувалися на популярних магічних церемоніях", – сказав він.

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