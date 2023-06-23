В Ізраїлі знайшли підроблені монети віком 3000 років, які виявились першим прикладом фінансового шахрайства

Археологи знайшли на території південного Леванту в Ізраїлі монети віком близько 3 тисяч років, які можуть бути прикладом найпершого фінансового шахрайства. Примітивні монети, датовані з 1200 по 950 р. до н. е., містять срібло, багато міді та інших матеріалів, які, ймовірно, додали спеціально, з метою зробити б їх схожими на срібло.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

"Невеликий відсоток срібла у монетах змішували з іншими речовинами, в тому числі і з миш'яком, що робило їх схожими на срібло. Це підсилює гіпотезу про те, що принаймні в частині періоду це була навмисна підробка", - повідлмили дослідники.

Такі підробки знайшли у восьми місцях, де велись археологічні роботи, зокрема у Бейт-Шеані, Мегіді та Ашкелоні.

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"На додаток до того, що була навмисна спроба надати металу колір срібла, ми виявили, що в попередніх знахідках 1150-1200 років до н. е. відсоток міді був вищим, а кількість миш’яку була дуже подібною в кожному фрагменті. Це схоже на організовану діяльність і що підкріплює припущення, що це фальшиві срібні монети", - заявили дослідники.

У період з 1200 до 950 року до н.е. торгові шляхи з Туреччини, Греції, Ірану, Сардинії та Іспанії не працювали, що призвело до нестачі срібла.

"Цілком ймовірно, що вони використовували гроші, які вже існували в районі з попередніх періодів, до яких вони додали мідь", - зазначає видання.

Нагадаємо, дайвери знайшли в Ізраїлі старовинний скарб віком тисячу років.

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