Величезне кладовище віком майже 4,5 тисячі років розкопали у Британії (фото)

У Британії на околиці Харнема археологічні розкопки виявили на місці запланованого будівництва житлового комплексу залишки величезного цвинтаря з курганами, якому може бути від 3500 до 4500 років.

Вчені вважають, що круглі кургани були побудовані під час неоліту. Вони складаються з центрального поховання, насипу та навколишнього рову. Їхній розмір становить від 10 до 50 метрів у діаметрі, в середньому 20—30 метрів.

Земляні укріплення також розрізняються: є "кургани-дзвіниці" з великими центральними насипами, є "дискові кургани" з невеликими центральними насипами та зовнішніми валами, а також є "кургани-ставка" з улоговинами по центру, повідомляє Cotswold Archaeology.

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Всі кургани, виявлені на Нетергемптон-роуд, були вирівняні століттями сільськогосподарської діяльності й тому залишилися лише у вигляді канав, але, на щастя, збереглися десять поховань та три купи кремаційного попелу.

Наш цвинтар складається приблизно з двадцяти або більше курганів, які простягаються від самого краю Харнема на дні долини Наддер, вгору та через прилеглий крейдяний схил на північній околиці ландшафту Кренборн-Чейз. Кургани розташовані невеликими групами — або парами, або групами по шість або близько того — і ми поки що розкопали лише п'ять із них.

Вчені кажуть, що овальна форма передбачає, що цей останній курган міг бути спочатку побудований у період британського неоліту (4100-2500 років до н.е.). У його центрі знаходилася братська могила з останками дорослих і дітей — такі групові поховання зустрічаються рідко, і воно обов'язково буде піддано радіовуглецевому датуванню. У кургані було виявлено ще дві могили, в обох з яких були поховання кубків, які, ймовірно, були створені на початку бронзового віку.

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В одній із частин ділянки розкопок було знайдено руїни та артефакти, що належать до саксонського періоду (він тривав приблизно з 400 р. н. е. до кінця першого тисячоліття). До них відносяться руїни будівлі, частково затопленої, оброблені колоди, які добре збереглися внаслідок затоплення, уламки кераміки, залізні леза ножів.

Археологи розкопали також велику кількість зразків пізньонеолітичної кераміки, яка відома як "рифлений посуд". Цей тип кераміки виник у різних поселеннях на Оркнейських островах біля північно-східного узбережжя Шотландії близько 3000 до н. е..

Були знайдені й інші артефакти пізнього неоліту — три похилі наконечники стріл, раковина морського гребінця, невелика крем'яна пилка та загадкова глиняна куля невідомого призначення.

Нагадаємо, у Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв.

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