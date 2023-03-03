У Кабміні розповіли, якою буде середня пенсія в Україні після індексації

В Україні у березні проводиться масова індексація пенсійних виплат. Пенсії зростуть на 19,7% для близько 10,5 мільйона пенсіонерів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на тлі цього анонсував збільшення середнього розміру пенсій. Про це він сказав під час пресконференції за результатами роботи уряду.

Зазначається, що середня пенсія в Україні зросте до понад 5 тисяч гривень.

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"Вперше розмір середньої пенсії перевищить позначку 5 тис. грн. На сьогодні це було 4,6 тис. грн, але з 1 березня ми проіндексуємо, і фактично середня пенсія в Україні буде більше 5 тис. грн", – заявив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що у держави достатньо коштів, аби провести масштабну індексацію виплат для пенсіонерів.

Додамо, частина пенсіонерів не отримає підвищення виплат у березні, зокрема:

працюючі особи, які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2100 грн;

прокурори на пенсії;

громадяни, які отримують пенсії у розмірі понад максимальний розмір, визначений законом;

одержувачі щомісячного довічного грошового утримання.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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