Яких експертів найбільше потребує армія: відповідь Міноборони

Війна Росії проти України набуває все більш сучасного і технологічного характеру. У зв'язку з цим на передовій потрібні висококваліфіковані спеціалісти.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю NV.

"Сьогодні існує великий попит на операторів безпілотних літальних апаратів, оскільки війна стає все більш технологічною, із широким застосуванням роботизованих систем і дронів. Також зростає потреба в ІТ-фахівцях через сучасний характер конфлікту", – зазначив речник Міністерства оборони.

За словами Дмитра Лазуткіна, останнім часом збільшилася потреба в тилових спеціалістах, таких як кухарі та діловоди. Традиційно затребувані водії, механіки, стрільці та розвідники.

Представник оборонного відомства також прокоментував думку про те, що всіх новобранців Збройних Сил України відправляють у штурмовики.

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Лазуткін пояснив, що частка тих, хто бере участь у штурмових діях, насправді не така велика порівняно із загальною кількістю військовослужбовців.

Він підкреслив, що велика кількість людей забезпечує роботу на передовій. Деякі з них займаються доставкою снарядів, логістикою, харчуванням військових, документацією та проведенням службових розслідувань.

"Таким чином, армія є величезним організмом, який ефективно функціонує завдяки злагодженій роботі кожної її ланки, що виконує свої завдання швидко, мобільно і якісно",– підсумував Лазуткін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Генштабі не підтримують звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років.

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