У яких регіонах України виплачують одноразову допомогу мобілізованим

В Україні запроваджено практику одноразової грошової компенсації для мобілізованих у деяких регіонах. Цю ініціативу реалізують органи місцевого самоврядування, тому деталі щодо процесу нарахування коштів можна отримати безпосередньо у відповідних міських чи інших місцевих радах.

Таку інформацію надав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

На тлі загальної мобілізації в країні, коли військовозобов'язані громадяни отримують повістки та проходять шлях від навчальних центрів до бойових підрозділів ЗСУ, деякі регіони запровадили додаткову фінансову підтримку. Наприклад, в Одесі мобілізованим виплачують по 20 000 гривень.

Щодо питання про те, як дізнатися про ці виплати, Айвазян чітко зазначив: "Якщо йдеться про допомогу від органу місцевого самоврядування, то саме до нього і слід звертатися".

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Водночас юрист підкреслив, що в Одесі ця процедура автоматизована - кошти мають надходити на банківську картку мобілізованого без додаткових звернень.

Ця ініціатива є важливим кроком підтримки тих, хто став на захист країни, і демонструє солідарність місцевих громад з військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК.

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