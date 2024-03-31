У яких випадках можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи: пояснення адвоката

В Україні тримає воєнний стан і загальна мобілізація. У цей час призвати на військову службу можуть військовозобовʼязаних громадян від 18 до 60 років. Проте це не стосується тих, кого ВЛК визнала непридатними до служби, та тих, хто має відстрочку.

Видання "Факти ICTV" розповіло, чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи. Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призвати на військову службу не можуть осіб з інвалідністю та тих, хто, відповідно до висновку ВЛК, є тимчасово непридатним до служби за станом здоровʼя.

Проте ця стаття також говорить про те, що особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу за власною згодою, але лише за місцем проживання.

У виданні зауважили, що в разі вручення повістки особі з інвалідністю потрібно прийти до ТЦК у зазначений час та надати документи, що підтверджують інвалідність.

За словами адвоката Івана Лібермана, ІІІ група вважається легкою інвалідністю – легкі розлади здоровʼя, з якими людина може воювати. Ба більше, він зазначив, що брати участь у бойових діях можна в різний спосіб.

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"Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба", – сказав Іван Ліберман.

Проте він наголосив, що практика свідчить, що "тимчасове або за згодою" дуже швидко починає бути обовʼязковим та під відповідальність.

Ліберман вважає, що мобілізувати осіб з інвалідністю ІІІ групи будуть навіть на підставі того, що українці повинні служби у війську, згідно з законодавством. Крім цього, він нагадав, що багато людей відробили довідки про інвалідність ІІІ групи до початку повномасштабної війни, аби отримувати соціальні пільги.

"Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську, – додав він.

Нагадаємо, ми розповіли, кого з українців не можуть мобілізувати до ЗСУ з 1 квітня.

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