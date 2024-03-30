Всі будуть на військовому обліку: нардеп пояснив, як зміниться мобілізація після ухвалення нового закону

Верховна Рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію. Наступного тижня є усі шанси завершити документ на рівні комітету та надати його суспільству для широкого ознайомлення.

Відео дня

Про це 24 Каналу розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, важлива увага скерована на військовий облік.

Наразі поліцейські та представники інших складових сектору безпеки та оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках. Однак з новим законом Україна відійде від концепції, коли є громадяни, яких знімають з військового обліку.

Читайте також: У Раді пояснили, скільки може тривати розгляд урядового законопроєкту про мобілізацію

"Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни", – наголосив Веніславський.

Законопроєкт дозволить уникнути зловживання під час мобілізації при певних правових підставах для звільнення від військової служби. Також документ регулюватиме незаконний перетин кордону, оскільки багато осіб з інвалідністю зловживають законодавством.

Наприклад якщо людина з інвалідністю виїжджає за межі України, то з нею може бути людина, яка її супроводжує. Те саме стосується й освітньої складової. Наприклад, коли люди, які закінчили військовий вищий навчальний заклад та мають офіцерські звання, вступали на другу – третю вищу освіту.

"Ці всі можливості для зловживань, для уникнення від мобілізації намагаємося припинити", – сказав нардеп.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!