Все будут на военном учете: нардеп объяснил, как изменится мобилизация после принятия нового закона

Верховная Рада готовится ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации. На следующей неделе есть все шансы завершить документ на уровне комитета и предоставить его обществу для широкого ознакомления.

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Об этом 24 Каналу рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, важное внимание направлено на военный учет.

Полицейские и представители других составляющих сектора безопасности и обороны, которые не входят в состав ВСУ, находятся на специальных внутренних учетах. Однако с новым законом Украина отойдет от концепции, когда есть граждане, снимаемые с военного учета.

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"Сейчас все будут состоять на военном учете и будут, соответственно, либо иметь право на отсрочку от призыва, либо на бронирование. Это концептуальная вещь для того, чтобы мы понимали, на кого государство может рассчитывать в условиях такой масштабной войны", – подчеркнул Вениславский.

Законопроект позволит избежать злоупотребления при мобилизации при определенных правовых основаниях для освобождения от военной службы. Также документ будет регулировать незаконное пересечение границы, поскольку многие лица с инвалидностью злоупотребляют законодательством.

Например, если человек с инвалидностью выезжает за пределы Украины, то с ним может быть сопровождающий его человек. То же касается и образовательной составляющей. Например, когда люди, окончившие военное высшее учебное заведение и имеющие офицерские звания, поступали на второе – третье высшее образование.

"Эти все возможности для злоупотреблений, во избежание мобилизации пытаемся прекратить", – сказал нардеп.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел правки по предоставлению отсрочки и бронирования.

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