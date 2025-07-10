У яких випадках пенсіонери мають право на аліменти від дітей

Багато батьків сподіваються, що у старості зможуть розраховувати на підтримку своїх дітей — як емоційну, так і матеріальну. Однак у реальному житті ці сподівання нерідко залишаються лише мрією.

Чи можуть пенсіонери претендувати на фінансову допомогу від своїх повнолітніх дітей — це питання регулюється 17-ю главою Сімейного кодексу України. Згідно із законодавством, не лише діти мають право на аліменти — у певних випадках на них можуть розраховувати й батьки.

В українському праві закріплено обов’язок працездатних дітей забезпечувати утримання своїх непрацездатних батьків, якщо ті не мають можливості самостійно себе забезпечити. До цієї категорії належать особи пенсійного віку та люди з інвалідністю. Хоча випадки звернення до суду з подібними позовами ще не масові, кількість таких справ поступово збільшується — українці дедалі частіше вдаються до юридичних механізмів захисту своїх прав.

Подати на аліменти можуть як пенсіонери, так і люди з інвалідністю або ті, хто вийшов на пенсію за спеціальними умовами. Проте сам вихід на пенсію не гарантує отримання допомоги — необхідно довести, що людина дійсно перебуває у скрутному матеріальному становищі: наприклад, її пенсії не вистачає на базові потреби або лікування.

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Домогтися фінансової підтримки можна двома шляхами. Перший — добровільна домовленість між дітьми та батьками, оформлена у вигляді нотаріально завіреної угоди. Такий документ має юридичну силу та може використовуватися для примусового виконання у разі невиплати. Другий варіант — звернення до суду. У цьому випадку розмір аліментів визначає суддя, враховуючи доходи обох сторін та життєві обставини.

Право на подання позову мають не лише біологічні батьки, а й інші родичі, які виконували батьківські обов’язки — наприклад, дідусі, бабусі, вітчим або мачуха. Позов можна подати як особисто, так і через представника.

Розмір аліментів не фіксований — заявник вказує бажану суму, а остаточне рішення приймає суд на основі наданих фінансових документів і доказів.

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