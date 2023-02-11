За яких умов військовозобов'язаний може відмовитись від вручення повістки

Хто з українців може відмовитись від вручення повістки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на службу можуть призвати військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Однак, особа, якій вручають повістку, має право відмовитися від отримання за певних умов.

Про це розповів арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", адвокат Олександр Камша. Відмовитися від отримання повістки можна, коли передача повістки проводиться особою, яка на це не має законних підстав. Зокрема, військовослужбовці, поліція, тероборона не уповноважені вручати повістки.

"Повноваження на вручення повісток мають співробітники ТЦКСП, керівник підприємства, де працевлаштований військовозобов'язаний, представники органів місцевого самоврядування", – пояснив фахівець.

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Юристка Інна Токарчук також додала, що відмовитися від повістки можна, якщо вона була заповнена з помилками.

"Під час вручення повістки обов'язково потрібно уважно перевірити правильність заповнення всіх полів: ваше прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адресу проживання, вид повістки, дату, час і адресу, куди вам потрібно з'явитися та з якою метою. Також повістка обов'язково має містити назву. Якщо цих складових немає, ви не повинні приймати цю повістку. Окрім того, відмовитися від повістки можна, якщо вона вручається не уповноваженою на це особою. Під час вручення повістки ви можете попросити в осіб, які її вручають, їхні документи й переконатися, що вони є представниками районного (міського) ТЦК", – розповіла вона.

Адвокатка Ірина Усіченко також наголосила, якщо одержувач відмовляється від повістки, то представники військкомату мають скласти відповідний акт в присутності свідків.

"Підписувати такий акт особа, яка відмовляється від отримання повістки, не зобов'язана, проте якщо повістка дійсно вручалася із зазначеними вище порушеннями, слід усе ж таки вказати конкретну причину відмови та підписати акт, щоб у майбутньому такий акт був належним доказом наявності підстав для відмови від отримання повістки в разі судового розгляду чи накладання адміністративного стягнення", — повідомила адвокатка.

Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

Нагадаємо, раніше адвокат Роман Сімутін пояснив, що буде, якщо не взяти повістку.

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