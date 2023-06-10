У Канаді камера спостереження зняла двох 'відьом', які поїдали труп оленя (фото)

У канадському Пауелл Рівері місцеві жителі зняли на відео, як дві напівголі жінки їдять оленя, знайденого мертвим у лісі.

Як пише Daily Star, 36-річна Корінея Стенхоуп знайшла тіло тварини неподалік свого будинку. Вона встановила поряд камеру, щоб простежити, яких диких тварин у нічний час приваблять останки оленя.

Наступного дня Корінея та її 76-річний дідусь вирішили переглянути отриманий запис. На кадрах вони побачили, як до тіла оленя підходять дві напівголі жінки з довгим волоссям. Вони присідають навпочіпки та починають їсти мертву тварину.

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На думку місцевих жителів, невідомі жінки можуть бути членами секти, яка збирає кістки тварин.

У публікації йдеться, що Стенхоуп не стала звертатися до поліції, оскільки нічого протизаконного жінки не зробили. Однак тепер канадійка переймається безпекою трьох своїх коней.

Підписники жінки у соцмережах припустили, що ці двоє могли бути "відьмами", чиї душі захопили вендіго, яких вважають індіанськими духами – вони перетворюють людей на канібалів.

Дехто вважав, що це відео постановочне. Однак Стенхоуп заперечує, що монтувала відео. Вона каже, що раніше у цьому лісі бачили двох людей, які несли мертвих білок.

А ще канадійка припускає, що хтось помітив встановлені камери та вирішив пожартувати.

"Я сподіваюся, що вони пішли на прогулянку вдень, побачили, що встановлена ​​камера стеження, і захотіли трохи повеселитися з нами, або вони вживають хороші наркотики", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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