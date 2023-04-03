У Канаді виявили скам'янілого ховраха з Льодовикового періоду (фото)

У Канаді виявили згорненого в клубок арктичного ховраха. За словами науковців, тварині близько 30 тисяч років і він був живий за часів Льодовикового періоду.

Знахідку зробив шахтар поблизу Доусон-Сіті на Юконі. Про це пише CBC News.

Зазначається, що на тому місці регулярно виявляють кістки та скамʼянілості тварин. Наприклад, свого часу там знайшли муміфіковане вовченя та дитинча мамонта.

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Науковці провели дослідження ховраха за допомогою рентгена. Дослідники одразу виявили тверду кісткову структуру тіла.

"Ми бачили, що він був у чудовому стані, і він просто згорнувся калачиком, наче спав", – сказала докторка Джесс Хіт.

Що саме вбило тварину – не відомо. За попередніми здогадками, ховрах помер у перший рік сплячки.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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