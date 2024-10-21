У Києві 'Газель' врізалась у маршрутку на зупинці: є важкі постраждалі (фото, відео)

У Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: вантажний автомобіль марки "Газель" зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом "Атаман". Інцидент трапився вранці на вулиці Вадима Гетьмана у Солом'янському районі Києва.

За попередніми даними Національної поліції Києва, внаслідок аварії постраждало щонайменше четверо осіб. Проте точна кількість травмованих наразі встановлюється.

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На місці події оперативно розгорнуто роботу відповідних служб. Зокрема, там працюють слідчі з розслідування ДТП головного управління поліції, патрульні поліцейські та бригади швидкої медичної допомоги.

ДТП у Києві. Джерело: НП ДТП у Києві. Джерело: НП

ДТП у Києві. Джерело: НП ДТП у Києві. Джерело: НП

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї аварії. Очікується, що детальніша інформація про стан постраждалих та причини зіткнення буде оприлюднена згодом.

Нагадаємо, на Рівненщині зіштовхнулися автоцистерна та маршрутний автобус. Загинули щонайменше 14 осіб, серед яких – дитина.

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