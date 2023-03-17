У Києві скоротять комендантську годину: коли та наскільки

У Києві скоротять комендантську годину на одну годину. Найімовірніше це відбудеться вже з 26 березня.

Після розв'язання питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень, зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Згідно з робочим варіантом, з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці скоротиться. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

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Начальник КМВА Сергій Попко зауважив, що у Києві систематично та методично намагаються покращити життя мешканців, враховуючи всі заходи безпеки.

За його словами, у столиці вирішили удосконалити систему інженерних загороджень. Тобто частину блокпостів буде демонтовано, частину – залишать, а частину – переведуть у "сплячий" режим.

Попко зауважив, що це рішення зробить Київ більш комфортним, розвантажить дороги та дозволить громадянам вільно пересуватися містом. Коли ці питання будуть вирішені, у Києві змінять тривалість комендантської години.

"Згідно з робочим варіантом, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", – заявив начальник КМВА.

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За його словами, зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому. Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста Києва.

Крім цього, скорочення комендантської години має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи.

"Але в сотий, в тисячний раз усім нагадаю – війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена. Аби цього не сталося – нам потрібна єдність. Нам потрібна підтримка збройних сил. Щодня", – наголосив Попко.

Що заборонено робити в комендантську годину

Під час комендантської години цивільним заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години. У разі потреби можуть провести огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого.

Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому разі) вогнепальну зброю.

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