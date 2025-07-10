У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео)

У Києві невідомий убив офіцера СБУ Івана Воронича. Інцидент стався у п'ятницю, 10 липня, приблизно о 8 годині ранку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній розвідник Роман Червінський, пише UAportal з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Спершу про інцидент повідомили у Нацполіції, там зазначили, що у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. На місці події правоохоронці виявили тіло з вогнепальним пораненням.

У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Соцмережі У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Соцмережі

На місці працювали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи та працівники карного розшуку. Правоохоронці встановлювали обставини злочину і особу загиблого.Поліція розслідує інцидент як умисне вбивство.

Згодом Червінський виставив пост, у якому розкрив особу вбитого.

Читайте також: СБУ викрила російського агента ФСБ серед керівництва СБУ

"Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь!" – зазначив він.

У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Скриншот з відео Нацполіції У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Скриншот з відео Нацполіції

У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Скриншот з відео Нацполіції У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Скриншот з відео Нацполіції

У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Скриншот з відео Нацполіції У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо (фото, відео). Джерело: Скриншот з відео Нацполіції

Червінський додав, що Воронич був людиною, яка з 2014 року активно протистояла ворогу та відіграла важливу роль у створенні напрямку в Службі, який нині створює численні труднощі для загарбників.

"Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", – констатував він.

Нагадаємо, 13 січня у будівлі Міноборони РФ було вбито співробітника контррозвідки ФСБ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!