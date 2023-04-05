У Китаї знайдено ритуальну сокиру віком 4500 років

У китайському місті Усі провінції Цзянсу археологи знайшли під час розкопок оздоблену гравіюваннями ритуальну зброю віком 4 500 років. Це перше найбільш значиме відкриття цього регіону.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Вчені визначили, що знайдена зброя відноситься до культури Лянчжу (3300 рік до н.е.), яка була однією з найрозвиненіших китайських культур періоду неоліту.

Столицею Лянчжу був панрегіональний міський центр, який був виявлений у 1936 році.

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Відомо, що в той період зміна погоди та сильні повені відчутно погіршили умови проживання місцевого населення: місцевість була низинна тому швидко затоплювалась. Згідно із дослідженнями вчених, мешканці Лянчжу були змушені покинути своі домівки на рівнині Тайху, що з часом призвело до падіння цивілізації Лянчжу у 2300 році до нашої ери.

Крім кам’яної сокири віком 4500 років з гравіюваннями птахів та хмар, яка була найбільш значимим відкриттям, археологи знайшли також 329 кам’яних знарядь на археологічній ділянці Дінген у місті Усі. Крім того було розкопано 73 кам’яні та кістяні наконечники стріл та багато керамічних та нефритових артефактів.

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Зношену та пошкоджену ритуальну зброю було знайдено на жертовній платформі, що може свідчити про використання сокири під час церемоній з ритуальною метою, а не для бою.

Голова Інституту культурних реліквій і археології Усі Лю Баошань наголосив, що орнаменти на зброї зроблені більш твердим кам’яним інструментом. Крім того сокира – перший приклад зброї з візерунком тигра, який знайшли у регіоні.

Нагадаємо, планетологи визначили, що більше 3 мільярдів років тому Марс зіткнувся з астероїдом, що спричинило появу цунамі висотою 200 метрів, яке утворило кратер діаметром у 110 кілометрів.