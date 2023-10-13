У Китаї знайшли рештки дивної істоти, вік якої 535 мільйонів років (фото)

Міжнародна дослідницька група виявила в Китаї скам'янілості мускулатури, які датуються приблизно 535 мільйонами років, тобто відносяться до раннього кембрійського періоду.

Як повідомляє wionews.com, мікрофосилії зберегли інтровертну мускулатуру циклоневралій, групи тварин, до якої входять аскариди, волосатники та грязьові дракони.

Читайте також: Вчені довели, що супутник Землі має тверде металеве ядро

Дослідження проводилося під керівництвом Чжана Хуацяо, дослідника Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук. Його результати опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Зазначається, що один із трьох фосфатованих і міліметрових зразків, знайдених на півдні провінції Шеньсі, зберігся краще, ніж інші, і складається з п’яти все більших кілець, які з’єднані з 19 радіальними та 36 поздовжніми структурами.

Ці кільця стиснуті різним ступенем, що означає, що циклоневралі були гнучкими, коли були живі. Вчені зауважили, що така мускулатура полегшила б пересування та годування тварин.

Науковці вважають, що дослідження скам’янілості ранніх м’язів тварин забезпечать основу для розуміння еволюції пересування. За допомогою цих скам’янілостей можна буде дізнатися, як тварини рухалися в давні часи та як вони поступово розвивали навички руху, які мають зараз.

Раніше в Іспанії в печері кажанів знайшли взуття віком 6200 років та корзини, яким 9500 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!