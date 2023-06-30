У Китаї виявили понад 220 нових статуй теракотових воїнів, похованих у 210 році до н.е.

У похоронній ямі біля мавзолею імператора Цінь Шихунді у китайській провінції Шеньсі було виявлено ще понад 220 теракотових воїнів. Археологи також знайшли 16 теракотових коней, чотири колісниці, зброю та виробничі інструменти.

Про це пише China.org.

Як повідомляє Шень Маошен, дослідник музею мавзолею імператора Цінь Шихуанді, науковці зробили кілька дуже важливих відкриттів під час розкопок. Наприклад, було попередньо уточнено схему формування армії в похованні. Крім того, вчені зрозуміли, як саме виготовлялися теракотові воїни: на тілах статуй зробили різьблення до приєднання рук.

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Найбільша розкопана похоронна яма площею 14260 приховувала піхоту та колісниці.

Теракотових воїнів і коней поховали разом із першим імператором династії Цінь – Цинь Шихуанді у 210–209 роках до н. е. У березні 1974 року їх виявив місцевий селянин під час буріння свердловини. У 1978 році почалися розкопки.

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