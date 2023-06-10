У Колумбії врятували чотирьох дітей, які пережили авіакатастрофу і більше 40 днів жили в джунглях Амазонки: дивовижна історія (фото)

У Колумбії стався дивовижний випадок: четверо маленьких дітей змогли вижити після авіакатастрофи та сорокаденного перебування у диких джунглях Амазонки. Їх шукали сто солдатів та група місцевих жителів.

Про це пише La Republica.

1 травня легкий літак здійснював політ з Араракуари, яка знаходиться в джунглях Амазонки на півдні Колумбії, до Сан-Хосе-дель-Гуавіаре. Через деякий час він зник, перед цим пілот повідомляв про проблеми з двигуном. Пошукова група, яка складалась зі 100 солдатів знайшла уламки літака аж через 2 тижні. На борту були дорослі та 4 дітей – 13,9,4 та 1 рік. Усі дорослі загинули, дітей на місці катастрофи не виявилось –там було лише тіло їх матері.

До пошуків підключились місцеві жителі, які добре знають місцевість. Поступово рятувальникам вдалось виявити сліди перебування дітей у джунглях: хатинка з листя, сліди ніг, ножиці, пара тенісних туфель, рушник і пелюшка. Зрештою, їх знайшли у віддаленому місці між департаментами Какета і Гуав’яре, неподалік від місця падіння літака. Діти були в задовільному стані, хоча і дуже ослаблені.

"Чотирьох дітей, які вижили в авіакатастрофі 1 травня в лісі Гуавіаре на півдні Колумбії, знайшли живими'', – оголосили військові. Четверо братів з корінної громади Уітото — 13-річний Леслі Мукутуй , дев’ятирічний Солейні Мукутуй , чотирирічний Тьєн Норіель Ронок Мукутуй і однорічний Крістін Неріман Ронок Мукутуй виживали в джунглях 40 днів.

"Радість для всієї країни! Четверо дітей, які загубилися 40 днів тому в колумбійських джунглях, живі", – повідомив президент Колумбії Густаво Петро. Він також додав, що четверо братів "ослаблені і потрібно дочекатися оцінки лікарів, також необхідно розуміти, "в якому вони психічному стані".

Гелікоптером дітей доправили на об'єднаний командний пункт Сан-Хосе-Гуавіаре, а звідти – до Боготи.

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Як зазначають місцеві ЗМІ, дітям вдалось вижити завдяки життю у корінній громаді. Лідер корінних жителів Гуани наголосив, що "це незаймані джунглі, густі, небезпечні" і "їм довелося повернутися до знань, які вони набули в громаді, до знань предків, щоб вижити" та додав, що їх виховувала їхня бабуся, яка є експертом із заповідника корінних народів Араракуара. Вона передала їм традиційні знання виживання, які і допомогли їм врятуватись в джунглях, оточені дикими тваринами та з мінімумом їжі.

Нагадаємо, українські військові врятували родину з дітьми з даху в затоплених Олешках.

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