У Кремлі вночі пролунало два вибухи: росія звинуватила українців в замаху на путіна (відео)

На росії заявили, що Україна вночі 3 травня запустила два беспілотники у бік Кремля, намагаючися атакувати адміністрацію російського диктатора владіміра путіна. Влада рф заявила, що "в результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій" дрони вивели з ладу.

Сам путін, наголошують у Кремлі, не постраждав, його робочий графік не змінився. "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — йдеться у заяві Кремля.

Зазначається наступне: "Кремль атакували два безпілотники. В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає".

Прессекретар президента рф Дмитрій Пєсков додав, що атака безпілотників "не вплине на проведення параду 9 травня".

російські видання пишуть, що вночі 3 травня Телеграм-канал "Сусіди. Якиманка-Замоскворіччя" опублікував відео, зняте з боку Великого Кам'яного мосту. Це відео супроводжувалося коментарем: "Хлопок по силі був схожий на гуркіт грому, пишуть сусіди з вулиці Серафимовича. Також жителі будинку на набережній бачили людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни після хлопка. Підсвічування Кремля та Кремлівської набережної зараз вимкнено".

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Після цього повідомлення російська влада ніяк не коментувала події. Лише пообіді росЗМІ почали публікувати повідомлення, що у ніч на середу була спроба завдати ударів безпілотниками по кремлівській резиденції путіна. Зокрема, шириться заява Кремля, що розцінюють це як "передбачувану атаку для замаху на путіна" та як "сплановану терористичну акцію" напередодні Дня Перемоги та параду 9 травня. У Кремлі до того ж почали погрожувати заходами у відповідь.

Відео влучання дрона по Кремлю:

Нагадаємо у ніч на 3 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю у селищі Волна біля порту Тамань спалахнув резервуар з нафтопродуктами. росіяни заявляли про атаку дронів.

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