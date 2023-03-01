У Криму пролунали вибухи поблизу військової частини (відео)

У середу, 1 березня, в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Їх чули у Ялті та під містом, у тому числі Гурзуфі, Севастополі та в районі військової частини у Бахчисараї.

За попередніми даними, вибух стався саме у військовій частині. Відео опублікували у мережі.

Місцеві мешканці розповіли Telegram-каналу "Крымский ветер", що від вибуху затряслося все довкола, меблі та вікна, також спрацювали сигналізації машин.

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Зазначається, що у Бахчисараї розташований інженерний склад військової частини 758-го центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ рф та склад 133-ї бригади МТО ЧФ рф, яка забезпечує постачання та логістику підрозділів 22-го армійського корпусу ЧФ рф, що воюють в Україні.

Окупаційна влада поки що не коментувала інцидент. Радник підконтрольного росії глави Криму Олег Крючков заявив, що довіряти можна лише офіційним джерелам, але самі вибухи пояснювати не став.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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