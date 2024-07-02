У Криму росія знищила античний Херсонес та викрала артефакти

Російські окупанти завдали непоправної шкоди світовій культурній спадщині, знищивши античний Херсонес – місто-музей, яке протягом століть вважалося одним із найважливіших археологічних пам'яток України.

За інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України, окупанти не лише зруйнували стародавнє місто, але й викрали з нього численні артефакти, включаючи фрески, посуд, предмети побуту та ікони, повідомляє пресслужба парламенту України.

"Це не просто варварський акт руйнування, це свідоме знищення нашої історії та ідентичності", - заявила Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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"Росія не лише грабує та руйнує, вона привласнює нашу культурну спадщину, видаючи її за свою", - додала вона.

Крім руйнування самого Херсонеса, окупанти збудували на його місці "імперський театр". Це черговий приклад зневаги Росії до міжнародного права та норм, що регулюють поводження з культурними цінностями під час збройних конфліктів.

rada.gov.ua. Джерело: Херсонес rada.gov.ua. Джерело: Херсонес

Україна закликає світову спільноту засудити злочини Росії проти культурної спадщини та вжити заходів для захисту українських пам'яток від подальшого руйнування.

"Світ має знати правду про те, що робить Росія в Україні", - наголошує Євгенія Кравчук. "Ми боремося не лише за свою свободу, але й за збереження нашої культурної спадщини для майбутніх поколінь".

Україна вже вжила низку кроків для захисту своїх культурних цінностей, звернувшись до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини.

"Ми віримо, що справедливість буде відновлена, і всі вкрадені артефакти повернуться до України", - підкреслила Євгенія Кравчук.

Раніше вчені довели, що скіфські воїни робили сагайдаки з людської шкіри.

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