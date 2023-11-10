У Криму чули вибухи: повідомляють про приліт по казармі та нафтобазі (відео)

Вранці 10 листопада у тимчасово окупованих Чорноморському Феодосії чули серію вибухів. В Чорноморську уражено казарми й катери окупантів, у Феодосії – нафтобази.

Про це повідомив "Крымский ветер" у Telegram.

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Telegram-канал "Крымский ветер" зі свідчень підписників повідомив, що в Чорноморському було чотири-п’ять прильотів – ймовірно, по прикордонзаставі. Але виявилось, що там був приліт по казармі росіян.

"І, ймовірно, два катера в морі відмінусували", – написано в повідомленні.

Зазначається, що місцеві рятувальники почали розбирати завали казарми, а водолази розпочали роботу в морі.

Як повідомляють місцеві пабліки, у Феодосії, ймовірно, було пошкоджено нафтобазу.

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