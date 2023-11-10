В Крыму слышали взрывы: сообщают о прилете по казарме и нефтебазе (видео)
Утром 10 ноября во временно оккупированных Черноморском Феодосии слышали серию взрывов. В Черноморске поражены казармы и катера окупантов, в Феодосии – нефтебазы.
Об этом сообщил "Крымский ветер" в Telegram.
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Telegram-канал "Крымский ветер" из свидетельств подписчиков сообщил, что в Черноморском было четыре-пять прилетов – вероятно, по погранзаставе. Но оказалось, что там был прилет по казарме россиян.
"И, вероятно, два катера в море отменяли", – написано в сообщении.
Отмечается, что местные спасатели начали разбирать завалы казармы, а водолазы приступили к работе в море.
Как сообщают местные паблики, в Феодосии, вероятно, была повреждена нефтебаза.
Напомним, в Крыму якобы совершено покушение на депутата-изменника Олега Царева.
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