У Криму знищено військовий вертоліт окупантів Ка-27

В окупованому Криму знищено вертоліт окупантів Ка-27, що має статус основної протичовнової зброї російської армії.

Про авіавтрату ворога повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у своєму Фейсбуці.

Дивіться також: "Азов" показав, як косить піхоту і палить техніку окупантів: пекельне відео

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав Плетенчук без додаткових подробиць.

Що відомо про російський гелікоптер Ка-27

Ка-27 на росії вважають одним з найефективніших протичовнових вертольотів у світі. Він має високі характеристики, широкий спектр завдань і може використовуватися в складних метеорологічних умовах.

Серійне виробництво таких гелікоптерів було розпочато в 1979 році на авіаційному заводі в Кумертау. Збудовано близько 270 гелікоптерів різних модифікацій.

З 1979 року є основними протичовновими вертольотами корабельного базування ВМФ росії. Базуються на есмінцях, ракетних крейсерах, великих протичовнових кораблях, а також на важких крейсерах .Експлуатувалися також у В'єтнамі, Індії, Китаї, на Кубі, у Сирії та Югославії.

Модифікації:

Ка-27ПС: пошуково-рятувальний вертоліт.

Ка-27ПСД: модернізований пошуково-рятувальний вертоліт з більшою злітною масою.

Ка-28: експортний варіант вертольота.

Ка-27 був розроблений ОКБ Камова в 1968 році. Перший політ здійснив 8 серпня 1973 року. Прийнятий на озброєння ВМФ СРСР в 1981 році.

Призначення Ка-27: пошук, виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Може використовуватися також для пошуково-рятувальних операцій, транспортування вантажів і людей.

Характеристики:

Екіпаж: 2-3 чол.

Двигуни: 2хГТДТВЗ-117ВК

Потужність: 2 х 1620/2200 к.с.

Діаметр несучих гвинтів: 15,9 м

Довжина: 12,25 м

Висота: 5,40 м

Злітна маса: 10600-12000 кг

Максимальна швидкість: 270 км/год

Практична дальність польоту: 800 км

Бойова дальність: 760 км

Конструкція: двогвинтовий вертоліт співвісної схеми з двома ВМД і чотирипорним шасі.

Нагадаємо, під Бахмутом українські дрони знищили рідкісних російських "Франкенштейнів".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!