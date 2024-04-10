У Криму знищено військовий вертоліт окупантів Ка-27
В окупованому Криму знищено вертоліт окупантів Ка-27, що має статус основної протичовнової зброї російської армії.
Про авіавтрату ворога повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у своєму Фейсбуці.
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"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав Плетенчук без додаткових подробиць.
Що відомо про російський гелікоптер Ка-27
Ка-27 на росії вважають одним з найефективніших протичовнових вертольотів у світі. Він має високі характеристики, широкий спектр завдань і може використовуватися в складних метеорологічних умовах.
Серійне виробництво таких гелікоптерів було розпочато в 1979 році на авіаційному заводі в Кумертау. Збудовано близько 270 гелікоптерів різних модифікацій.
З 1979 року є основними протичовновими вертольотами корабельного базування ВМФ росії. Базуються на есмінцях, ракетних крейсерах, великих протичовнових кораблях, а також на важких крейсерах .Експлуатувалися також у В'єтнамі, Індії, Китаї, на Кубі, у Сирії та Югославії.
Модифікації:
- Ка-27ПС: пошуково-рятувальний вертоліт.
- Ка-27ПСД: модернізований пошуково-рятувальний вертоліт з більшою злітною масою.
- Ка-28: експортний варіант вертольота.
Ка-27 був розроблений ОКБ Камова в 1968 році. Перший політ здійснив 8 серпня 1973 року. Прийнятий на озброєння ВМФ СРСР в 1981 році.
Призначення Ка-27: пошук, виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Може використовуватися також для пошуково-рятувальних операцій, транспортування вантажів і людей.
Характеристики:
- Екіпаж: 2-3 чол.
- Двигуни: 2хГТДТВЗ-117ВК
- Потужність: 2 х 1620/2200 к.с.
- Діаметр несучих гвинтів: 15,9 м
- Довжина: 12,25 м
- Висота: 5,40 м
- Злітна маса: 10600-12000 кг
- Максимальна швидкість: 270 км/год
- Практична дальність польоту: 800 км
- Бойова дальність: 760 км
- Конструкція: двогвинтовий вертоліт співвісної схеми з двома ВМД і чотирипорним шасі.
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