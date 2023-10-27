У Криму нібито скоєно замах на депутата-зрадника Олега Царьова (відео)

На колишнього депутата Верховної Ради Олега Царьова скоєно напад. Попередньо відомо, що подія сталася біля будинку політика в Ялті.

За даними російських телеграм-каналів, близько півночі 27 жовтня до території санаторію Кірова, де проживав зрадник, стягнулися автомобілі поліції та швидкої допомоги.

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Колишній український журналіст Олександр Чаленко, який втік до росії, заявив, що Царьова знайшли у власному будинку з ножовими пораненнями.

"На Олега Царьова скоєно напад. "Його підрізали", – сказав мені один із його працівників. Більше поки що нічого не відомо", – написав він.

Інших подробиць інциденту немає. У Телеграм-каналі Царьова теж не публікують подробиці інциденту.

Російські пабліки пишуть, що після ножового поранення Царьов поки живий і перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Голова утворення "Ми разом із росією" Володимир Рогов каже, що Царьова намагалися пристрелити: "Стан Олега дуже тяжкий. На цей час він у реанімації. Жодної поножовщини не було. У Олега стріляли".

Близькі Олега Царьова у його офіційному Телеграм-каналі пишуть:

"Близько півночі на території санаторію, де він поживає, в нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на цей час немає".

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) 11 травня 2023 року звинуватила Олега Царьова в державній зраді. За даними СБУ, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони рф після початку повномасштабного вторгнення.

Встановлено, що він передав російській стороні інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України та детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

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